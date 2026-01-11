ТАСС: из Сумской области выводят полк ВСУ, атаковавший дронами Курскую область

Украинские солдаты использовали для ударов по российскому региону БПЛА "Баба-яга" и "Дартс", отметили в силовых структурах РФ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты полка беспилотных систем, которые атаковали дронами "Баба-яга" Курскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, понесшие потери от регулярного огневого поражения группировкой "Север". На вооружении полка были ударные дроны Vampire ("Баба-яга") и "Дартс", которыми они атаковали территорию Курской области", - сказал собеседник агентства.