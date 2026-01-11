Группировка "Север" уничтожила более 110 объектов ВСУ за неделю

ВС РФ поразили свыше 10 целей при помощи корректируемого боеприпаса "Краснополь", отметили в Минобороны

КУРСК, 11 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях за прошедшую неделю уничтожили более 110 объектов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки "Север" за прошедшую неделю. Ежедневно в Сумской и Харьковской областях артиллерийские расчеты группировки войск "Север" уничтожают пункты управления БПЛА, наблюдательные посты, полевые склады боеприпасов и ГСМ. Свыше 10 целей были поражены с применением корректируемого боеприпаса "Краснополь", - говорится в сообщении.

Командир артдивизиона с позывным Кулак сообщил, что военнослужащие группировки "Север" поражают инженерную и специальную технику, используемую ВСУ для укрепления оборонительных сооружений. "Круглосуточно работаем на всех направлениях. Разведчики вскрывают цели не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу противника. В тыловых районах часто встречается транспорт подвоза боеприпасов, продовольствия. Эти цели также активно уничтожаем заблаговременно", - сказал он.