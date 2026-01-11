На константиновском направлении уничтожили сеть наблюдательных постов ВСУ

Боевую задачу выполнили артиллерийские подразделения Южной группировки войск, отметили в Минобороны

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Бойцы Южной группировки войск уничтожили сеть наблюдательных постов и блиндажи ВСУ на константиновском направлении в районе Степановки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артиллерийские подразделения Южной группировки войск в ходе выполнения боевых задач на константиновском направлении нанесли серию точных ударов по ключевым объектам ВСУ в районе населенного пункта Степановка. Точными ударами расчеты орудий уничтожили сооружения вместе с находившейся в них пехотой и военным имуществом", - сказали там.

Также при дальнейшем мониторинге участка были выявлены три наблюдательных поста, оборудованных в жилой застройке Степановки. "В результате артиллерийского налета наблюдательные посты были полностью уничтожены вместе с личным составом ВСУ", - добавили там.

Слаженная работа разведывательных подразделений и артиллерийских расчетов позволяет эффективно вскрывать и ликвидировать как живую силу, так и замаскированные позиции врага, уточнили в ведомстве.