ВС РФ уничтожили ангар с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Оператор расчета БПЛА с позывным Штиль отметил, что пожар и детонация боеприпасов продолжались более шести часов

ГЕНИЧЕСК, 11 января. /ТАСС/. Беспилотник "Орлан-30" 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" навел огонь артиллерии по ангару ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. С первого попадания российские военнослужащие уничтожили самоходную установку и боеприпасы противника, рассказал ТАСС оператор расчета БПЛА с позывным Штиль.

"На правом берегу Днепра мы обнаружили самоходную установку. Мы проследили, как она заехала в ангар. В тот же момент по ней отработала наша артиллерия. С первого выстрела было попадание в ангар, вследствие чего там все разгорелось, были большие взрывы. Помимо самоходной установки там скорее всего находились боеприпасы", - сказал он.

Военнослужащий добавил, что пожар и детонация боеприпасов внутри ангара продолжались более шести часов. "Цель была поражена и устранена", - подчеркнул Штиль.