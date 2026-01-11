ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 330 военнослужащих

В зоне ответственности группировки войск "Север" потери составили до 205 военнослужащих

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 330 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 205 военнослужащих, "Запад" - до 200, "Южная" - более 160, "Центр" - более 400, "Восток" - более 290, "Днепр" - до 75 военных.

Группировки "Север", "Запад", "Южная"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны в районах населенных пунктов СТАРИЦА и МАРЬИНО Харьковской области. ВСУ потеряли два автомобиля, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Синиха, Новоосиново, Моначиновка, Нечволодовка и Глушковка Харьковской области. Потери противника в зоне ответственности группировки составили три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, четыре склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Николаевка, Райское, Краматорск и Славянск ДНР. Потери ВСУ составили бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и два склада боеприпасов.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Торецкое, Доброполье, Артемовка, Водянское, Гришино, Белицкое ДНР, Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили боевая машина пехоты Bradley производства США, бронетранспортер VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченковское, Зализничное, Прилуки, Новоукраинка, Жовтневое, Голубково, Самойловка Запорожской области и Александровка Днепропетровской области. Противник потерял 18 автомобилей, два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены боевая машина пехоты, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, реактивная система залпового огня и два склада боеприпасов.