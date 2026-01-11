ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, задействованные в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - сказали в министерстве.