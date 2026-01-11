Бойцы "Центра" поразили бригаду спецназначения "Азов"

Нанесено поражение живой силе и технике, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад нацгвардии

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение бригаде спецназначения "Азов" (запрещена в РФ, признана террористической). Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Торецкое, Доброполье, Артемовка, Водянское, Гришино, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области", - рассказали в Минобороны.