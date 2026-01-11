ВСУ потеряли бронетранспортер VAB производства Франции в зоне СВО

Потери составили свыше 400 военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" потеряли бронетранспортер VAB производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Потери противника составили свыше 400 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, бронетранспортер VAB производства Франции, 5 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы", - сказали там.