ВСУ потеряли бронетранспортер VAB производства Франции в зоне СВО
Редакция сайта ТАСС
09:29
обновлено 09:38
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" потеряли бронетранспортер VAB производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Потери противника составили свыше 400 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, бронетранспортер VAB производства Франции, 5 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы", - сказали там.