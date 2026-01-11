ВС РФ сорвали попытку ВСУ установить флаг на горадминистрации в Купянске

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. ВСУ для обозначения якобы присутствия в Купянске Харьковской области предприняли безуспешную попытку установки с помощью БПЛА флага на здании горадминистрации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку установки при помощи беспилотного летательного аппарата украинского флага на здании городской администрации. Флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены", - сказали в военном ведомстве.