Силы ПВО за пять часов сбили семь украинских БПЛА над Россией

Беспилотники самолетного типа уничтожены над Белгородской и Курской областями
10:56

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО за пять часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа: четыре над территорией Белгородской и три - над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России.

"11 января в период с 08:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Белгородской области и три БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении. 

