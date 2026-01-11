ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками и технику ВСУ под Северском

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили пункт управления беспилотниками и два пикапа с живой силой ВСУ в районе Северска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, расчеты артиллерии соединений Южной группировки войск в ходе боевой работы обнаружили пункт управления и запуска беспилотников противника. Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также рассказали, что операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии группировки обнаружили и ликвидировали два пикапа с личным составом противника. Там подчеркнули, что работа подразделений Южной группировки войск в ближнем тылу противника лишает передовые позиции ВСУ возможностей к ведению эффективной обороны и создает условия для продвижения российских штурмовых групп.