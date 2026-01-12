ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО более 1 265 солдат

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 240 солдат

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО более 1 265 солдат, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 240 солдат, в зоне группировки "Запад" - более 180. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили свыше 190 и более 400 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 205 солдат в зоне группировки "Восток" и до 50 военных в зоне ответственности группировки "Днепр".