Российские средства ПВО сбили за сутки 52 беспилотника ВСУ

Также были уничтожены пять управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 5 управляемых авиабомб и 52 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108 458 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 074 танка и других боевых бронированных машин, 1 640 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 517 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 537 единиц специальной военной автомобильной техники.