ВС РФ поразили военные аэродромы и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ

Российские войска также нанесли удары по пунктам временной дислокации формирований ВС Украины и иностранных наемников в 157 районах

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские войска поразили военные аэродромы, предприятие по производству и места хранения беспилотников дальнего действия ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 157 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах", - сказали в министерстве.