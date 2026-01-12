Марочко: ВС РФ начинают охват укрепленного ВСУ Орехова

Военный эксперт уточнил, что российские силы, продвигаясь от Новобойковского в северо-восточном направлении, смогут перерезать важную для противника трассу

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Новобойковское, начали охват группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированной в хорошо укрепленном Орехове в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы посмотрим на карту, то с освобождением Новобойковского начинается охват населенного пункта Орехов, который является очень крепким укрепрайонам украинских боевиков. Я бы его сравнил даже с Гуляйполем, где на протяжении очень длительного времени делалась так называемая фортеця (крепость - прим. ТАСС), но она очень быстро пала как раз по той причине, что направление удара было неправильно рассчитано украинским командованием и они понесли стратегическое поражение", - сказал он.

Марочко уточнил, что российские силы, продвигаясь от Новобойковского в северо-восточном направлении, смогут перерезать важную для противника трассу, отвечающую за снабжение ВСУ в Орехове. "Продвижение в данном направлении заставит переформатировать украинскую оборону, планы украинское командование должно будет менять спешном режиме, а в современных условиях и реалиях это сделать не так уж и просто. Сейчас здесь уже нет возможности у них сделать серьезные фортификационные сооружения, укрепрайоны - они будут пользоваться тем, что сделали ранее, до подхода наших войск к данному населенному пункту", - сообщил он.

Об освобождении Новобойковского в Минобороны РФ сообщили 12 января.