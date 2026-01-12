Марочко: освобождение Новобойковского вынуждает Киев стягивать резервы с Запорожья

Об освобождении Новобойковского в Минобороны РФ сообщили 12 января

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. Освобождение российскими бойцами Новобойковского Запорожской области вынуждает командование Вооруженных сил Украины стягивать резервы к селу и усиливать линию обороны, высвобождая солдат с других участков фронта, в том числе с Запорожья. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением населенного пункта Новобойковское в Запорожской области наши военнослужащие, прежде всего, расширяют участок фронта. Сейчас от Приморского до Новобойковского, по сути, уже не более 15 км. Следовательно, украинскому командованию нужно дополнительные силы и средства перебрасывать с Запорожья или с других участков, усиливать линию обороны, а это в нынешних участках крайне проблематично", - сказал он.

