Над регионами России сбили 78 украинских БПЛА за три часа
Редакция сайта ТАСС
20:34
обновлено 20:43
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей 78 украинских БПЛА, 36 из них - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.
"12 января с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали там.
По данным Минобороны, 36 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 14 - над Орловской областью, 8 - над Липецкой, 4 - над Тульской, 2 - над Брянской и по 1 над территориями Воронежской и Ростовской областей. Еще по шесть беспилотников сбили над акваториями Азовского и Черного морей.