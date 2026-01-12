Пленный из ВСУ призвал украинцев сменить режим Зеленского, чтобы закончить войну

Как заявил Денис Сидоренко, действующая украинская власть "продалась" США

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Смена власти на Украине остается единственной возможностью для украинских граждан остановить войну. Об этом заявил пленный военнослужащий 159-й отдельной мехбригады ВСУ Денис Сидоренко.

"Я хочу пожелать населению Украины, пацанам, которые там остались: кто может - нужно сменить власть. Власть наша продажная, вы все сами об этом знаете. То, что промывают [мозги] по телевизору, - это все вранье. Русские - отличные ребята, хороший народ. Нужно менять власть - это единственный способ прекращения войны. Покуда будет стоять [у управления страной] этот "зеленый клоун" (Владимир Зеленский - прим. ТАСС), так оно и останется", - сказал пленный на видео, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Он подчеркнул, что действующая украинская власть "продалась" американцам. По его мнению, за это в дальнейшем придется рассчитываться "внукам и правнукам".

"[У меня] в России есть свои родственники. Я за Россию против правительства Украины. Зеленского я ненавижу с тех пор, как он стал президентом, потому что вся моя жизнь пошла коту под хвост. Дочь не видел 3 года. Я всегда был за Россию. Был, есть и буду", - добавил Сидоренко.