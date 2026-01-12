Минобороны назвало пораженные "Орешником" цели на Украине

Из строя был выведен Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы России ударом ракетного комплекса "Орешник" вывели 9 января из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщили в Минобороны РФ.

"По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", - заявили ведомстве.

В Минобороны уточнили, что на этом предприятии осуществлялось обслуживание и ремонт авиационной техники ВС Украины, в том числе переданных странами Запада самолетов МиГ-29 и F-16.