Минобороны назвало пораженные "Орешником" цели на Украине
Редакция сайта ТАСС
22:09
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы России ударом ракетного комплекса "Орешник" вывели 9 января из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщили в Минобороны РФ.
"По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", - заявили ведомстве.
В Минобороны уточнили, что на этом предприятии осуществлялось обслуживание и ремонт авиационной техники ВС Украины, в том числе переданных странами Запада самолетов МиГ-29 и F-16.