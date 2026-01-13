ОНФ и Минпромторг передали 45 автомобилей подразделениям "Ахмат" и ЗВО

В состав партии, в частности, вошли 19 автомобилей Lada, 14 доработанных на заводе "Чеченавто" автомобилей "Соболь"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Народный фронт совместно с Министерством промышленности и торговли РФ передали 45 автомобилей подразделениям спецназа "Ахмат" и частям Западного военного округа (ЗВО), выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Как сообщили ТАСС в Народном фронте, передача техники состоялась в Белгороде.

"В рамках акции "Все для победы" Народный фронт совместно с Минпромторгом передал автотехнику подразделениям "Ахмат" и частям Западного военного округа, которые защищают Белгородскую область", - рассказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

Автомобили были приобретены Минпромторгом и подготовлены Народным фронтом. В состав партии вошли 19 автомобилей Lada, 14 доработанных на заводе "Чеченавто" автомобилей "Соболь", 5 багги "Чаборз" и 7 пикапов УАЗ.

Переданные автомобили будут использоваться для перевозки личного состава, боекомплекта, а также для быстрой доставки грузов и беспилотников на огневые позиции. Часть техники планируется задействовать в составе мобильных огневых групп для противодействия дронам противника.

Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апты Алаудинов отметил, что Народный фронт системно помогает подразделениям на передовой.

"Это машины высокой проходимости, которые остро необходимы на передовой. Эта помощь постоянно оказывается нам Народным фронтом. Техника закупается, дорабатывается и затем поставляется на линию боевого соприкосновения, за что хочется сказать слова огромной благодарности", - сказал Алаудинов.