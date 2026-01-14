Эксперт Степанов назвал Tempest кандидатом на главную роль в "стене дронов" НАТО

По данным военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС, Tempest представляет собой компактный и относительно недорогой комплекс, результат сотрудничества частного сектора и военпрома США

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Tempest производства США, ранее поставленный на Украину и проходящий там боевую апробацию, рассматривается как ключевой элемент для создания будущей "стены дронов" стран НАТО вдоль границ России. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"С высокой долей вероятности после тестирования на украинском полигоне подобные изделия будут поставляться в страны НАТО, прежде всего граничащие с Российской Федерацией, в качестве основного компонента в рамках создания так называемой антидроновой стены", - сказал он.

По данным Степанова, Tempest представляет собой компактный и относительно недорогой комплекс, результат сотрудничества частного сектора и военпрома США. Комплекс оснащен ракетами AGM-114L Hellfire Longbow с радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона, что позволяет ракете работать по принципу "выстрелил и забыл" с возможностью захвата цели после пуска.

Ключевая задача Tempest - борьба с барражирующими боеприпасами и дальнобойными ударными дронами, такими как "Герань". ЗРК предназначен и для перехвата ракетного вооружения, но существуют определенные ограничения по дальности ракеты и по скорости цели. Так, перехват высокоскоростных целей, особенно гиперзвуковых, данный ЗРК обеспечить не сможет.

Эксперт подчеркнул экономическую целесообразность системы: "По ценовым параметрам, в сравнении с батареей Patriot, стоимость которой может достигать миллиарда долларов, подобные мобильные комплексы выгодно отличаются". Общая стоимость Tempest, по его оценке, может достигать $600 тыс., включая шасси, радиолокационную станцию и две ракеты.

Проект "стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.