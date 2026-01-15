Герасимов: ВС РФ ведут наступление практически на всех направлениях СВО

Начальник Генштаба сообщил об этом в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска ведут наступление практически по всем направлениям в зоне специальной военной операции. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр", действующей на днепропетровском направлении.

"Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях", - сказал он.