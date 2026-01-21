Статья

"Не понимаю, откуда эта оголтелая ненависть с той стороны". Военкор о преступлениях ВСУ

Елена Соколова стала военкором в 18 лет, когда 10 лет назад пришла в интернациональную бригаду "Пятнашка", ныне — "Дикая дивизия Донбасса" Добровольческого корпуса Минобороны России. Сегодня она читает лекции в одном из военных вузов. В Доме прав человека девушка рассказала ТАСС о преступлениях ВСУ в Курской области, опыте общения с пленными украинскими солдатами и о том, что для нее значит освобождение ее родного Димитрова в ДНР

Редакция сайта ТАСС

Елена Соколова © Алена Бжахова/ ТАСС

"Преемники СС"

С 2015 года Елена Соколова стала свидетелем многих преступлений украинской стороны, не раз находясь вместе с российскими штурмовиками на передовых позициях, в том числе в Авдеевке. "Мы в Авдеевке нашли дом. В этом доме раньше жил ополченец 2014 года. И туда поселились украинские минометчики, они изрисовали стены [надписями] "мой дед был штурмбаннфюрер СС", со свастикой и подобным", — вспоминает она. Там же, в Авдеевке, Соколова впервые увидела японские сухпайки, которые использовали солдаты ВСУ.

Ей неоднократно удавалось поговорить с пленными солдатами ВСУ. "Однажды у меня был диалог с украинским военнопленным. Он сам родом из Краматорска, мы говорили по-русски. Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было три этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они ее жестоким способом изнасиловали и убили. И думали, что им это сойдет с рук. Но вот наступала одна из российских бригад, и двое были ликвидированы, а этот взят в плен. И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести", — говорит Соколова.

Говоря о взятых в плен солдатах ВСУ, Елена Соколова отметила, что с 2023 года, со времени освобождения Авдеевки и обрушения обороны ВСУ на других направлениях, среди них стало встречаться все больше мобилизованных. "Как на Украине говорят, "бусифицированные" — которых просто упаковали и отправили воевать. Это абсолютно немотивированные бойцы, которых просто бросили на мясо. А тех, кто был более-менее на что-то способен, обычно старались держать позади. Сколько мы видели с "птиц" (разведывательных дронов — прим. ТАСС), как у них работали заградотряды, когда пытались сбежать с позиций украинские военные. Их просто в спину расстреливали. И сколько раз мы сталкивались с тем, что взяли бойца в плен, прошел обмен, а его опять отправили на фронт. И на самом деле это страшно. Я считаю, что Зеленского нужно судить за геноцид собственного народа", — говорит она.

© Валерий Степченков/ ТАСС

"Опять пришли фашисты"

Елена — житель Донбасса и знает, как беда приходит в дом. Схожие чувства были и во время атаки ВСУ на Курскую область. "Когда мы только увидели новость, что украинская армия вторглась в Курскую область, командир тут же начал звонить вышестоящему командованию и сказал: отправьте нас, мы готовы, у нас есть резерв сейчас на отдыхе, мы готовы отправиться. И несколько отрядов добровольческого корпуса, помимо соединений регулярной армии, были переброшены на этот участок фронта. Буквально в течение двух часов была собрана колонна", — вспоминает она.

С самого начала украинского вторжения российские бойцы принимали участие в эвакуации мирных жителей. "Эвакуировали бабушку из населенного пункта Киреевка. И ей, представьте, 86 лет. Она, будучи маленьким ребенком, еще застала Курскую битву. И она рассказывала о том, что происходило тогда и что происходило сегодня, говорила: "Опять пришли фашисты". И когда передавали ее семье, это, конечно, были неподдельные эмоции. И первое, что бабушка старалась забрать из этого дома, это фотографии, какие-то воспоминания о своей семье. Это единственное, что у нее осталось. Там населенный пункт стерли фактически с лица земли. Но я счастлива и рада, что удалось ее забрать и передать в руки ее родственников. Слава богу, она будет доживать свой век в безопасности", — говорит Елена.

Украинский кузнец

В Доме прав человека проходит выставка, организованная по инициативе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Один из "экспонатов" — клеймо с украинским трезубцем — ужасает. Оно было найдено здесь же, на Курской земле, бойцами "Дикой дивизии Донбасса" в личных вещах ликвидированного украинского спецназовца Игоря Овсянникова при зачистке от ВСУ деревни Нижняя Паровая в августе 2024 года.

"Я сама, когда снимала сюжеты про освобожденную Суджу, а я на Донбассе работала военным корреспондентом начиная с 2015 года, такого количества военных преступлений, как в Курской области, пожалуй, не видела нигде, — рассказывает Соколова. — И вот этот артефакт, который обнаружили наши бойцы, поверг в шок даже их".

© Валерий Степченков/ ТАСС

Отдельно удивляет вес этого "артефакта". "Военнослужащие всегда стараются на штурм брать с собой минимум личных вещей и стараются взять максимум боекомплекта, потому что боекомплект — это количество минут, проведенных в бою, это твоя жизнь, а тут — клеймо размером с утюг, на вес килограмма полтора-два. Вот такая огромная штука с украинским гербом. Возникает вопрос: а человек, когда шел на штурм, зачем это с собой взял", — отмечает Елена Соколова.

При этом на найденном трезубце видны следы огня. Остается надеяться, что воспользоваться им для пыток мирных жителей и солдат ВС РФ украинцы все же не сумели — российские бойцы в августе просто не оставили им на это времени. "Уже потом по социальным сетям и по другим источникам мы обнаружили, что эти клейма делают в том числе в Одесской области. Занимается этим один откровенный нацист, я по-другому не могу сказать. Начиная от небольших, чтобы было удобно брать с собой тем, кто готов совершать преступления против мирных жителей, против военных российской армии, до огромных. Отправляют совершенно бесплатно их в [украинские] войска. Я как человек, который родился и вырос в Донбассе, не понимаю, откуда эта оголтелая ненависть с той стороны. У них действительно идеология основана на том, чтобы убивать русских. И я не понимаю, чем, например, простая женщина, которая сидит в курском подвале со своими детьми, пытается хоть как-то спасти свою жизнь, найти что-то поесть, заслужила такое отношение?" — говорит Соколова.

"Роза Донбасса"

По словам Елены Соколовой, мало кто знает, что Донецк — город миллиона роз, и хотелось бы, чтобы он именно с этим и ассоциировался. В экспозиции в Доме прав человека на полке над тем самым клеймом, как бы возвышаясь над символом ужаса и смерти, стоит "Роза Донбасса" — кованый цветок, который изготовил из осколков снаряда донбасский кузнец. "Многие знают Донецк, к сожалению, из-за боевых действий. А город прекрасный, даже сейчас. Там и весной, и летом, и осенью очень много роз. И когда идешь по городу, вот этот невероятный тонкий розовый аромат, он очень вдохновляет и, наверное, тебя отбрасывает в то мирное время, когда все было хорошо, все было спокойно. И такое напоминание, что все еще будет, надо только немножко потерпеть. И наши кузнецы — а Донбасс край не только шахтерский, это и край металлургический — сделали такой сувенир. Это очень красивая метафора, когда из гильзы, связанной исключительно с боевыми действиями, прорастает маленькая роза. И вот это наши надежды на мир, наша вера в общую победу и в то, что все будет хорошо", — объясняет Соколова.

Об экспозиции Рассказывает Татьяна Москалькова: "Данная экспозиция была образована абсолютно стихийно. Постепенно она прирастала еще и теми экспонатами, живыми свидетельствами о реалиях сегодняшнего дня, которые приносили бойцы, приносили гражданские люди, оказавшиеся в оккупации на территории Курской области или под обстрелами в Белгородской области. Именно здесь, в этой экспозиции, свидетельства этих исторических моментов. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы не дать, как говорит наш президент, расчеловечиться. И даже в это сложное время находить возможности оказывать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию". Показать еще

Интервью было записано в дни, когда Минобороны РФ объявило об освобождении Димитрова в Донецкой Народной Республике — родного города Елены. Говоря о зачистке города от ВСУ, она не может сдержать слез. "Если посмотреть по карте, то ехать из Донецка до Димитрова по Красноармейскому шоссе всего 40 минут. Но я не думала, что мой путь домой займет 11 лет. Я последний раз была дома в октябре 2014 года, тогда уже проезжала через все блокпосты, и за это время, за мою журналистскую деятельность, украинские власти почему-то меня посчитали пособником террористов и врагом, завели на меня уголовное дело по нескольким статьям, и все мои личные данные были опубликованы, в том числе адрес, где в тот момент проживала моя семья", — говорит она.

Елена Соколова © Алена Бжахова/ ТАСС

У семьи девушки проходили обыски, были допросы в Службе безопасности Украины. "Я не смогла в 2016 году приехать похоронить отца. В 2021 году я не смогла приехать похоронить деда. У меня там похоронена мама. Честно говоря, возвращаться мне уже особо не к кому, да и некуда. Я много раз видела в освобожденных городах могилы мирных жителей, и это всегда очень тяжело наблюдать. Я не знаю, готова ли я это увидеть в моем родном городе, с которым так много связано. Но я знаю, что я туда обязательно вернусь, и я готова многое сделать, чтобы мой город, который мне так много дал, снова был цветущим, прекрасным и таким, каким я его помню", — заключила военкор.

Алексей Жуков