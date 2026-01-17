Ульяновская область возьмет шефство над подводным крейсером "Ульяновск"

Корабль планируют принять в состав ВМФ в 2027 году после завершения испытаний

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 17 января. /ТАСС/. Подводный крейсер "Ульяновск" может быть спущен на воду в 2026 году, регион возьмет шефство над кораблем. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"Во втором полугодии 2026 года планируется спуск на воду атомного подводного ракетного крейсера "Ульяновск". <…> Договорились, что регион возьмет шефство над <…> крейсером", - написал губернатор по итогам встречи с командиром 11-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота Андреем Харчиковым и заместителем командира дивизии Максимом Кимом.

По его словам, экипаж корабля сформирован и проходит обучение. Ожидается, что крейсер примут в состав ВМФ в 2027 году после завершения всех необходимых испытаний.