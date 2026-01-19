Колумбийский наемник призвал сограждан не вступать в ВСУ

Луис Гильермо де Ла Крус Рамос отметил, что украинские ВС "обязательно обманут" граждан республики

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Наемник из Колумбии Луис Гильермо де Ла Крус Рамос, взятый в плен на запорожском направлении, призвал сограждан не приезжать на Украину для вступления в ВСУ. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

"Уважаемые колумбийцы, прошу вас, не приезжайте на Украину. Здесь [в ВСУ] вас обязательно обманут, постоянно будут врать. Обещают вещи, которые потом не выполняют. В основном нас используют как пушечное мясо. Заменяют украинцев на колумбийцев", - сказал он.

Как сообщалось со ссылкой на российские силовые структуры, как минимум 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников было уничтожено с начала проведения СВО.

В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел связаться с украинскими властями, чтобы добиться освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, которые были завербованы ВСУ. 3 декабря Палата представителей (нижняя палата) Конгресса (парламента) Колумбии одобрила законопроект о присоединении к международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников.

Как ранее сообщало российское военное ведомство, в ВСУ есть наемники из различных стран. Они используются киевским режимом как пушечное мясо, их жизни никто из украинского командования не жалеет. ВС РФ продолжают уничтожать наемников.