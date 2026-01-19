Сальдо: жители Херсона убрали баррикаду ВСУ и посещают Карантинный остров

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Жители Херсона посещают Карантинный остров, несмотря на блокпост ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

"На остров можно попасть по двум мостам. Один автомобильный, а второй железнодорожный. Автомобильный мост поврежден, по нему ездить тяжело, но возможно, и иногда туда проезжает транспорт. Там стоит блокпост, людей туда не пускают гражданских. Но гражданские люди все равно сняли, разрушили заграждение на оставшемся железнодорожном мосту и сообщаются с островом", - сказал он.

По информации Сальдо, сейчас там осталось не более 200 мирных жителей. "Наблюдается большое количество бойцов ВСУ, которые располагаются в школах. Они занимают школы и там располагают свои наблюдательные пункты, расчеты БПЛА, минометные группы. И с территории острова они ведут обстрел всех других районов города, при этом преподнося своему населению так, что это делают не они", - добавил губернатор.

Карантинный остров, или микрорайон Корабел - это западная часть Херсона. Там расположено четыре предприятия - судостроительные и судоремонтные заводы.

3 августа 2025 года власти подконтрольного Киеву города Херсона объявили эвакуацию с острова, указав, что на нем нарушено газоснабжение. Однако Сальдо пояснил, что Карантинный остров стал военной базой ВСУ, "где на крышах жилых домов кишат операторы дронов и наводчики, откуда из дворов школ стреляют по левобережью кочующие минометы, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы". В сентябре некоторые жители начали возвращаться на остров из-за обострившегося мародерства Вооруженных сил Украины. Там отсутствует свет, вода и газ.

