"Калашников": БПЛА "Голиаф" и "Каракурт" научили перестраивать частоту в полете

Такая функция особенно актуальна при воздействии помех на поле боя, отметил генеральный директор концерна Алан Лушников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Беспилотники "Голиаф 2.0" и "Каракурт 2.0" теперь имеют возможность перестраивать рабочую частоту радиолинии во время полета. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Калашникова", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

"Комплексы "Голиаф 2.0" и "Каракурт 2.0" обеспечивают передачу телеметрии, команд управления, видеоизображения по защищенному каналу радиосвязи и имеют возможность перестраивать рабочую частоту радиолинии во время полета, что особенно актуально при воздействии помех на поле боя. Оба беспилотника имеют совмещенные с тепловизорами дневные камеры на гиростабилизированных подвесах", - сказал он.

Кроме того, Лушников отметил, что изделия позволяют осуществлять поиск, обнаружение, распознавание, наблюдение за стационарными и подвижными целями в любое время суток. "В отличие от аппаратов предыдущего поколения новые образцы включают в себя различные системы помощи оператору, среди которых система оптического позиционирования, система захвата и удержания цели, системы обхода препятствий, оповещения о нештатных ситуациях и другие", - добавил он.

В конце октября 2025 года Лушников заявил, что концерн "Калашников" готовится начать серийное производство разведывательных дронов "Голиаф" и "Каракурт".

Квадрокоптеры "Голиаф" и "Каракурт" предназначены для ведения воздушной разведки в любое время суток, захвата и слежения за целью по команде оператора. При потере сигнала дроны разворачиваются и летят на базу до восстановления устойчивой связи. Благодаря небольшим размерам "Голиаф" и "Каракурт" могут применяться в условиях плотной застройки современных мегаполисов. Эффективны в предотвращении террористических угроз, проведении поисково-спасательных операций и оперативно-разыскных мероприятий. Мини-БПЛА "Каракурт" помещается в кармане и запускается из контейнера-тубуса за секунды.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.