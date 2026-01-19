Российские десантники окунулись в Крещенскую купель на ореховском направлении

Военные священники освятили воду вблизи часовни и поздравили всех с праздником

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Военнослужащие ВДВ из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении и окунулись в купель, сообщили в Минобороны РФ.

После проведения праздничного богослужения в одной из часовен в Запорожской области военные священники освятили воду в Крещенской купели вблизи часовни и поздравили всех с праздником Крещения Господня.

"Ульяновские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен в тыловом районе СВО на ореховском направлении в Запорожской области и совершили омовение в Крещенской купели", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в купель смогли погрузиться все желающие военнослужащие ВДВ - как православные, так и исповедующие другие религии.

В Минобороны добавили, что десантники Донского казачьего полка из Феодосии, выполняющие боевые задачи в Сумской области, также приняли участие в Крещенском богослужении вблизи линии боевого соприкосновения и совершили омовение в купели. В молитве участвовали раненные бойцы, находящиеся на восстановлении, личный состав подразделений управления и частей материально-технического обеспечения.