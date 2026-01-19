Удар "Ураганом" сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Российские артиллеристы уничтожили скопление пехоты противника

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожил скопление пехоты ВСУ во время ротации на красноармейском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Центр" уничтожил скопление живой силы противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении. Операторы БПЛА передали разведданные о перемещении больших групп вражеской пехоты на линии боевого соприкосновения. Получив координаты целей, артиллеристы нанесли огневое поражение формированиям боевиков", - сказано в сообщении.

Также в министерстве рассказали о работе расчетов войск беспилотных систем в составе 5-й гвардейской мотострелковой бригады на красноармейском направлении. Операторы воздушными таранами уничтожили шесть тяжелых дронов ВСУ, использовавшихся для доставки грузов и сбросов мин.