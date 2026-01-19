ВСУ потеряли 20 человек из-за удара "Града" ВС РФ в районе Константиновки

Российские бойцы также уничтожили три машины

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Град" Южной группировки войск нанес удар по украинскому опорнику, в результате чего противник потерял до 20 военных и 3 машины, сообщили в Минобороны РФ.

"Фортификационные сооружения, скопление личного состава и автомобильной техники украинских националистов были выявлены расчетом разведывательного БПЛА в жилой застройке поселка Артема. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" Южной группировки войск выдвинулся для выполнения боевой задачи. Подтверждено уничтожение 3 единиц автомобильной техники и полевого склада боеприпасов. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными", - сказано в сообщении.