ВСУ за сутки потеряли 40 пунктов управления БПЛА в зоне группировки "Запад"

Противник также потерял 11 дронов самолетного типа и 48 тяжелых боевых квадрокоптеров, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Запад" за сутки выявили и поразили 40 украинских пунктов управления дронами, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 11 БПЛА самолетного типа и 48 тяжелых боевых квадрокоптеров. Выявлены и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА", - сказал он.

Начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев добавил, что в их зоне ответственности войска беспилотных систем за сутки поразили 35 блиндажей и укрытий с украинскими военными.