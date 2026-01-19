ВС РФ уничтожили более 50 гексакоптеров "Баба-яга" ВСУ за сутки

Бойцы группировки "Север" нейтрализовали БПЛА противника точными ударами FPV-дронов, огнем из ПЗРК и стрелкового оружия

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили более 50 гексакоптеров R18 "Баба-яга" Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.

"В ходе выполнения боевых задач расчеты мобильных огневых групп и ПВО группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили более 50 тяжелых беспилотников квадрокоптерного типа R18 "Баба-яга" ВСУ. Данные аппараты, используемые противником для разведки, сброса боеприпасов и наведения артиллерии, были своевременно выявлены и нейтрализованы точными ударами FPV-дронов, огнем из ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса - прим. ТАСС) и стрелкового вооружения", - рассказали там.

В группировке добавили, что уничтожение дронов ВСУ нарушает систему логистики и разведки ВСУ. Отмечается, что действия российских военнослужащих способствовали повышению защищенности подразделений и сведению к минимуму угрозы с воздуха.