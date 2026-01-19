ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС: батальон ВСУ передали бригаде под Сумами для отправки на штурм

Подразделение сформировали недавно, отметили в российских силовых структурах
04:04

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Командование ВСУ передало батальон недавно сформированной 160-й отдельной мехбригады (омбр) 71-й отдельной аэромобильной бригаде (оаэмбр) для задействования в авангарде штурмовых действий. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении украинское командование отдало в распоряжение командира 71-й оаэмбр батальон недавно сформированной 160-й омбр для их задействования в авангарде штурмовых действий", - сказал собеседник агентства.

Ранее в подчинение 71-й бригады был передан батальон 1-й отдельной тяжелой мехбригады. 

