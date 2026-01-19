"Калашников" готов шить качественную военную форму из отечественных материалов

Гендиректор концерна Алан Лушников сообщил, что в течение 2025 года компания расширяла производственные мощности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" без ущерба качеству готов полностью перейти на отечественные материалы при производстве военной формы. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Калашникова", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

"Мы один их ключевых поставщиков обмундирования и СИБЗ (средства индивидуальной бронезащиты - прим. ТАСС) для МО РФ, так что мы находимся в авангарде исполнения указа президента. В течение всего 2025 года мы предприняли ряд существенных усилий по расширению наших производственных мощностей. У нас несколько новых производственных площадок в различных регионах страны. То же самое касается и материалов. Мы активно работаем с отечественными производителями тканей, заключаем с ними договоры. Так что указ президента безусловно будет выполнен без ущерба поставкам наших изделий заказчикам и их качеству", - сказал Лушников.

11 августа 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 2026 года вся форма военнослужащих ВС России должна производиться только на отечественных фабриках, а с 2027 года - исключительно из отечественных материалов.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.