Ремонтные бригады "Калашникова" обслуживают в зоне СВО стрелковое оружие и БПЛА

Гендиректор концерна Алан Лушников также отметил, что продукция совершенствуется и дорабатывается именно на основе пожеланий военнослужащих

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ремонтные бригады "Калашникова" обслуживают продукцию концерна в зоне спецоперации, военнослужащие могут обращаться к ним в установленном порядке. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Калашникова", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

"У нас в зоне СВО работают ремонтные бригады по обслуживанию нашей самой разной техники - от стрелкового оружия до гусеничных шасси и БЛА (беспилотных летательных аппаратов - прим. ТАСС). Наши специалисты видят характер повреждений и, помимо того, что осуществляют ремонт, анализируют получаемую информацию и передают ее на предприятия для дальнейшей работы", - сказал Лушников.

Он добавил, что в зоне СВО у концерна есть представительство, о котором знают в министерстве обороны и куда всегда могут обратиться военнослужащие в установленном порядке.

Кроме того, представители конструкторских бюро регулярно выезжают в зону СВО для получения обратной связи и предоставления рекомендаций или пояснений, поэтому продукция концерна совершенствуется и дорабатывается именно на основе пожеланий военнослужащих.