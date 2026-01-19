ВС РФ уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ у Константиновки

Удар был нанесен из 152-мм орудий "Мста-Б" и 122-мм Д-30

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили четыре наблюдательных пункта в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На константиновском направлении в ходе боевых действий разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили четыре наблюдательных пункта с живой силой противника и передали их координаты расчетам артиллерии. Точными попаданиями из 152-мм орудий "Мста-Б" и 122-мм Д-30 все наблюдательные посты с живой силой противника были уничтожены", - говорится в сообщении.

Также, согласно данным министерства, у Константиновки были уничтожены два автомобиля, две боевые бронемашины и наземный робототехнический комплекс.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали о боевой работе группировки в районе Северска в ДНР. Так, расчетами артиллерии были уничтожены пункт управления беспилотниками, а также блиндаж с живой силой ВСУ.