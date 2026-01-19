ТАСС: ВС РФ уничтожили пункт управления воздушного командования "Востока" ВСУ

Полк с начала года отправляет своих военнослужащих в пехоту на передовую, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пункт управления воздушного командования группы "Восток" Воздушных сил Украины уничтожен ударом ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Сообщают о гибели в результате удара начальника группы передающих радиоустройств радиоцентра информационно-телекоммуникационного узла старшего лейтенанта Малюженко Максима Александровича. В задачи полка входит обеспечение связи и управления воздушного командования "Востока" ВВС Украины. Это нам говорит о том, что прилет пришелся по пункту управления воздушными силами Украины", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что полк известен тем, что с начала года отправляет своих военнослужащих в пехоту на передовую.