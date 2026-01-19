ТАСС: сотрудник ТЦК ликвидирован после удара по зданию центра в Белополье

Мужчиной оказался стрелок взвода охраны, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) ликвидированы в результате удара по зданию центра в Белополье. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Мужчиной оказался стрелок взвода охраны районного ТЦК и СП Стариков Владимир Владимирович. Кроме того, на фото можно заметить сгоревший "бусик", в который местные людоловы запихивали новое "пушечное мясо" с улиц", - отметил собеседник агентства.

В силовых структурах добавили, что после удара по зданию ТЦК в Белополье украинская пропаганда заявила, что пострадало якобы гражданское здание, а местные СМИ заявили о гибели мужчины и нескольких раненных.