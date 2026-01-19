Россия представит на выставке в Абу-Даби самые востребованные беспилотники

На экспозиции в том числе будут барражирующие боеприпасы "Куб-2-2Э" и "Ланцет-Э"

АБУ-ДАБИ, 20 января. /ТАСС/. Самые востребованные в мире российские беспилотники, в том числе барражирующие боеприпасы "Куб-2-2Э" и "Ланцет-Э", представит Россия на выставке UMEX 2026. Выставка стартует в Абу-Даби 20 января и завершится 22 января.

Как сообщали в Рособоронэкспорте (входит в Ростех) на единой экспозиции будет представлены самые востребованные на мировом рынке российские БПЛА и барражирующие боеприпасы, испытанные в реальных боевых условиях и подтвердившие свои характеристики.

Среди них - модернизированный разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" компании Zala. В его состав входят разведывательный БЛА Z-16Э, барражирующие боеприпасы с двойным X-образным оперением - "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э".

Как отмечал в интервью ТАСС генеральный директор концерна "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников, концерн представит на выставке получившие хорошие отзывы от военнослужащих в зоне СВО барражирующие боеприпасы "Куб-2Э" и "Куб-10Э". Кроме того, отмечал он, будет представлен разведывательный беспилотник "Скат 350 М", который был интегрирован с управляемыми боеприпасами "Куб". Кроме того, будут представлены комплексы с БПЛА "Каракурт" и "Голиаф".

Госкорпорация "Ростех", в свою очередь, презентует новейшую линейку гражданских многоцелевых беспилотников Lightning. Всего будут представлены три аппарата, каждый из которых заточен для решения различных задач. Так, Lightning 2 предназначен для доставки малых грузов и медицинских препаратов, оценки обстановки в чрезвычайных ситуациях, а также для практического обучения операторов. Версия P предназначена для мониторинга, контроля и обследования местности и обладает максимальной скоростью полета из всей линейки - до 270 км/ч. А комплекс Lightning R создан для многоцелевого мониторинга днем и ночью в различных климатических условиях.

Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев отмечал, что беспилотные технологии являются одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка вооружений. Так, по прогнозам компании, спрос на БПЛА к 2030 году вырастет на 120%, а на барражирующие боеприпасы - на 400%.

Деловая программа

Кроме того, в рамках выставки, Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с делегациями ближневосточных государств, а также из других стран-участниц крупнейшего форума, посвященного беспилотным системам.