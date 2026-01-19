Сержант Нигамаев с пулевым ранением зачистил окопы ВСУ

Российский военнослужащий самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь и продолжил защищать позиции

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Старший сержант Алмаз Нигамаев при штурме окопов ВСУ получил пулевое ранение, но смог уничтожить несколько украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.

"Алмаз Нигамаев одним из первых зашел в траншеи противника и вступил в бой с превосходящими силами врага. В результате стрелкового боя Алмаз получил пулевое ранение. Оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил зачищать позиции от боевиков. В результате штурмовых действий старший сержант уничтожил несколько вражеских боевиков, а также два беспилотника гексакоптерного типа", - сказано в сообщении.

Также в министерстве рассказали о младшем сержанте Евгении Савеженко, который спас раненых товарищей.

"Савеженко под непрекращающимся вражеским минометным огнем добрался до нескольких раненых боевых товарищей. Евгений под огнем оперативно оказал первую медицинскую помощь раненым и вынес их в безопасное место, откуда они были доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи. Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Евгения Савеженко были спасены жизни российских военнослужащих", - отметили в ведомстве.