Пленный колумбиец из ВСУ рассказал о хорошем отношении российских солдат

Наемникам не удалось никого убить или даже выстрелить в кого-то, подчеркнул Луис Мануэль Руис Диас Контрерас

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие хорошо отнеслись к колумбийским наемникам, попавшим в плен. Об этом рассказал наемник Луис Мануэль Руис Диас Контрерас.

"Могу сказать, что они обращались со мной настолько хорошо, насколько это было возможно, хотя мы пришли практически как ваши враги, потому что мы сражались на фронте. Но нам так и не удалось никого убить или даже выстрелить в кого-то", - сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как ранее сообщили в российских силовых структурах, как минимум 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников были уничтожены с начала проведения СВО.

В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел связаться с украинскими властями, чтобы добиться освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, которые были завербованы ВСУ. 3 декабря Палата представителей (нижняя палата) Конгресса (парламента) Колумбии одобрила законопроект о присоединении к международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников.

Как ранее сообщало российское военное ведомство, в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Они используются киевским режимом как пушечное мясо, их жизни никто из украинского командования не жалеет. ВС РФ продолжают уничтожать наемников.