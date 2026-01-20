Пленный из ВСУ: заградотряды оснащены лучше регулярных частей

Он отметил, что украинские военные не брезгуют принимать запрещенные вещества

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Заградотряды Вооруженных сил Украины, которые появились с самого начала специальной военной операции, оснащены гораздо лучше регулярных частей. Об этом ТАСС рассказал пленный военный ВСУ.

"Они там с начала войны были. Оружие у них крутое, я такое только по телевизору видел. Разные винтовки, снайперские, гранаты, все что хочешь, все американское. Ну много кто со своим приехал, наемники. Они не понимают ни русского языка, ни украинского. С ними бегает пара "баранов" со времени АТО (так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе - прим. ТАСС). Азовцы, айдаровцы (боевики запрещенных в РФ и признанных террористическими формирований "Азов" и "Айдар" - прим. ТАСС)", - поделился он.

