ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 240 военных

Потери ВС Украины в зоне ответственности группировки войск "Центр" составили более 425 военнослужащих

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации порядка 1 240 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 185 военнослужащих, "Запад" - до 200, "Южная" - свыше 145, "Центр" - более 425, "Восток" - свыше 230, "Днепр" - до 55 военных.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Новая Сечь, Белополье и Хотень Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Старица, Захаровка, Охримовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и 2 орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, 2 станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 7 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красный Лиман, Дробышево, Крестище, Щурово ДНР, Ковшаровка, Чернещина, Березовка, Грушевка и Глушковка Харьковской области. Потери противника составили 2 танка, 28 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 6 складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Кривая Лука, Куртовка, Степановка, Никифоровка, Резниковка и Константиновка ДНР. ВСУ потеряли 12 автомобилей, бронетранспортер Stryker, 2 бронеавтомобиля HMMWV, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, 3 станции РЭБ и склад материальных средств.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Сухецкое, Гришино, Самарское ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили танк Leopard производства ФРГ, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Любицкое, Терсянка, Зеленая Диброва, Чаривное, Зарница Запорожской области, Скотоватое и Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка и Магдалиновка Запорожской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, 3 автомобиля и 2 станции РЭБ.