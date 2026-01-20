ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ВС РФ поразили командные пункты ВСУ и иностранных наемников в 158 районах

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России
Редакция сайта ТАСС
09:14
обновлено 09:22
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение суток командные пункты украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", - сказали в министерстве. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине