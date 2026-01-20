ВС РФ поразили командные пункты ВСУ и иностранных наемников в 158 районах
09:14
обновлено 09:22
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение суток командные пункты украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", - сказали в министерстве.