ВС РФ поразили командные пункты ВСУ и иностранных наемников в 158 районах

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение суток командные пункты украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", - сказали в министерстве.