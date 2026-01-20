ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Над регионами России сбили 23 украинских БПЛА

Они были самолетного типа
13:26
обновлено 13:30
© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Силы ПВО за семь часов сбили 23 украинских БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"С 09:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 - над территорией Белгородской области, 5 БПЛА - над территорией Астраханской области и по 1 - над территориями Брянской и Курской областей", - сообщили там. 

