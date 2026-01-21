Кандидаты в операторы БПЛА смогут опробовать навыки на симуляторе FPV-дрона

На пунктах отбора во всех регионах продолжается работа в интересах комплектования подразделений войск беспилотных систем ВС РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кандидаты на службу в войсках беспилотных систем (БПС) на пунктах отбора на службу по контракту смогут опробовать навыки на симуляторе FPV-дрона. Об этом рассказали в Минобороны России.

На пунктах отбора во всех регионах страны продолжается работа в интересах комплектования подразделений войск беспилотных систем ВС РФ. Отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности.

"В пунктах отбора на военную службу по контракту желающие могут ознакомиться со специальной техникой войск БПС и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что преимуществом при отборе операторов БПЛА являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером. В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты, имеющие опыт военной службы (в авиационных подразделениях, спецназа и разведки), пилоты дронов, авиамоделисты, специалисты в сфере информационных технологий, электроники и радиотехники.

Инструкторы войск БПС на месте проводят предварительный отбор и при соответствии требованиям после заключения контракта направляют военнослужащих в учебные центры для прохождения курса подготовки по специальности. Для военнослужащих нового рода войск предусмотрен контракт на срок от одного года, прохождение службы только в подразделениях БПС с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированные увольнения по истечении срока контракта при нежелании заключить новый.

Как рассказал кандидат на службу по контракту в войсках беспилотных систем Александр, ранее он занимался съемкой свадеб, но решил пойти на СВО. "Мы с моим знакомым снимали свадьбы, у нас было две камеры и один беспилотник. Кто-то из нас летал на беспилотнике, кто-то снимал, чередовались. Потом мой товарищ ушел служить на коптерах, и я решил последовать за ним. Пришел на пункт отбора, дали полетать на компьютере. Мы полетали, я им показал свои навыки. То есть у меня опыт есть и я решил свой гражданский опыт, который получил, летая на беспилотниках, внедрить его в военную структуру", - отметил молодой человек.