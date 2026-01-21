Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 11 часов", - сказали там.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. "Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули там.