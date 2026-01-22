Пленный из ВСУ: ТЦК говорят семьям о мобилизации их родных через несколько дней

Чаще всего сотрудники территориальных центров комплектования "ловят" для службы людей более старшего возраста, рассказал Богдан Лукевич

БЕЛГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизуют украинских граждан в ряды ВСУ, оповещая об этом их семьи лишь через несколько дней. Об этом ТАСС заявил солдат войсковой части 99-53 ВСУ, оператор БПЛА Богдан Лукевич, сдавшийся в плен российским войскам на сумском направлении.

"Семьи [мобилизованных] заранее не предупреждают [о том, что их родственника забрали служить] никак. У меня родного брата так же забрали - пришли ночью, в два часа ночи из хаты забрали, в чем дома [был], и семье сообщили [о мобилизации] через несколько дней", - рассказал он.

Лукевич отметил, что чаще всего сотрудники ТЦК "ловят" для службы в рядах ВСУ жителей более старшего возраста.