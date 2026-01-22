Над регионами России за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Из них четыре БПЛА уничтожили над Волгоградской областью

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Над регионами России за ночь уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 23:00 21 января до 07:00 мск 22 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что из них 4 дрона ликвидировали над территорией Волгоградской области, 3 - над территорией Республики Крым, 3 - над территорией Ростовской области, 2 - над территорией Брянской области, 1 - над территорией Белгородской области и 1 - над территорией Краснодарского края. Всего в ночное время с 20:00 21 января до 07:00 мск 22 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат, подчеркнули в Минобороны РФ.