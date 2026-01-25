Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота

Запланированы стрельбы из различных видов оружия

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Флот в Севастополе проводит тренировки по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ППДС). Будут слышны неоднократные взрывы, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Песочной бухт, мыса Херсонес, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", - написал Развожаев.

Губернатор также предупредил, что будут слышны неоднократные взрывы.